Pilotos já treinam os novos ‘Koala’

Chamam-se ‘Koala’ e são os helicópteros mais recentes da Força Aérea Portuguesa. Na base aérea de Beja já estão a ser feitos os primeiros testes de voo às aeronaves de forma a estarem aptas a operar nos primeiros meses de 2020."O ‘Koala’ vai fazer as missões do Alouette III [que Portugal usa há 55 anos], principalmente na busca e salvamento e na instrução básica", explica o capitão Pedro Ramos, um dos primeiros pilotos da Esquadra 552 apto a voar na aeronave.No apoio às populações, os ‘Koala’ estão prontos a dar o contributo no combate aos fogos. Não fazem luta direta, mas caso seja necessário ajudam na coordenação de meios e são os olhos dos homens e de outras aeronaves que estão no terreno.É também nos ‘Koala’ que vai passar a ser feita a instrução básica de voo em helicóptero para todos os militares da Força Aérea Portuguesa.As cinco aeronaves custaram perto de 20 milhões de euros e as primeiras começaram a chegar a Beja em fevereiro. Vão ter capacidade para transportar mais carga, têm maior autonomia, são mais seguros e podem ter visão noturna.Podem transportar até sete militares em várias configurações.A base aérea 5, em Monte Real, Leiria, onde estão duas esquadras de F16, recebe hoje o festival aéreo organizado pela Força Aérea para o seu 67º aniversário.As portas abrem ao público às 10h00 e estarão expostas aeronaves C295, C130, EH-101, ‘Koala’, Alouette III, Falcon 50 e F16. As demonstrações aéreas começam às 15h00, com várias patrulhas acrobáticas.ano de início da Aeronáutica Militar (Exército) e Aviação Naval (Marinha) em Portugal. A 1 de julho de 1952 fundiram-se na Força Aéra Portuguesa. O lema é ‘Ex Mero Motu’, latim que se traduz ‘À Mínima Solicitação’.A aviação em Portugal teve início em 1540. O sapateiro João Torto saltou da Sé de Viseu com um engenho construído por si, numa tentativa falhada para voar. Acabou por morrer.