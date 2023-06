Rodeado de vários elementos do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP), o recluso, de 25 anos, que há três semanas protagonizou uma fuga aparatosa do Tribunal de Coimbra, foi julgado esta segunda-feira sob fortes medidas de segurança. Primeiro no âmbito de um processo por furtos, na zona da Figueira da Foz, onde disse nada ter a declarar. Depois mudou de sala para ser julgado em processo sumário pela fuga. No entanto, o tribunal decidiu que o caso passava a inquérito, sendo agora realizada investigação.









A evasão ocorreu a 22 de maio. Conhecido pela alcunha de ‘Pinguim’, o recluso aproveitou o momento em que saía da carrinha celular, no parque do Tribunal de Coimbra, para escapar aos guardas prisionais. Conseguiu saltar o gradeamento com cerca de dois metros de altura, não parou perante três disparos dos guardas prisionais, e fugiu pelas ruas da cidade.

O homem estava em prisão preventiva após um roubo por esticão na Figueira da Foz. Mas já tinha cadastro por furto e tinha inclusivamente uma pena de quatro anos, suspensa. Após a fuga, o recluso terá apanhado um táxi com destino à Figueira da Foz, onde foi capturado pela PSP, tendo voltado para a prisão.





De regresso ao Tribunal de Coimbra, o recluso esteve sempre sob vigilância apertada dos elementos do GISP, unidade de operações especiais do sistema prisional. Na sala de audiências estava rodeado de guardas.