Pinheiros caem e fazem dois mortos

Vítimas, de 57 e 76 anos, atingidas quando cortavam árvores.

Por Paula Gonçalves e Manuel Jorge Bento | 09:33

Dois homens, de 57 e 76 anos, morreram este sábado após terem sido atingidos por árvores que estavam a cortar em pinhais nos concelhos de Coimbra e de Castelo de Paiva.



A vítima mais velha morreu num local conhecido por Achadas, Coimbra, quando cortava um pinheiro seco para fazer lenha. A operação correu mal, a árvore partiu e rodopiou, tendo-o atingido na zona do peito e da cabeça. Estava com um amigo que foi pedir ajuda. Os bombeiros de Cantanhede ainda fizeram manobras de reanimação, segundo o comandante José Oliveira, mas a vítima não resistiu. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.



A zona onde se encontravam - um local de difícil acesso, com caminhos em terra batida - acabou também por dificultar a atuação dos bombeiros locais.



O idoso residia em Fornos, no concelho de Cantanhede. A aldeia ficou em choque com a notícia da sua morte. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.



Mais a Norte, um outro homem, de 57 anos, morreu depois de ter sido atingido também por um pinheiro, na Quinta de Religães, na localidade de Bairros, concelho de Castelo de Paiva. Ainda foi socorrido pelos bombeiros do concelho, e também por uma equipa médica de emergência e reanimação, e outra de suporte imediato de vida, que tentaram estabilizar a vítima, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado, cerca de duas horas depois do alerta. Militares da GNR estiveram no local e investigam o incidente.