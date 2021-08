Manuel Pinho e António Mexia reuniram-se a sós 52 vezes, desde que o gestor, e compadre do ex-ministro da Economia, assumiu funções como presidente da EDP.Segundo o Ministério Público (MP), os encontros e os almoços terão servido para alinhar os interesses da elétrica com os interesses do governo liderado por José Sócrates e os interesses do Grupo Espírito Santo (GES). Durante quatro anos, entre 2006 e 2009, Pinho e Mexia almoçaram mais do que uma vez por mês para acertar decisões.