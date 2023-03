O Ministério Público (MP) defendeu ontem que o antigo ministro da Economia Manuel Pinho só confessou os pagamentos do ‘saco azul’ do Grupo Espírito Santo (GES) - admitiu apenas a fraude fiscal - depois de ter sido acusado, em dezembro do ano passado. “Até então parecia ter-se esquecido”.



“Ricardo Salgado sabia que era vantajoso ter uma pessoa como Manuel Pinho a trabalhar dentro do Governo.









Ver comentários