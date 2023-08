'Pintarolas', condenado a 15 anos de prisão por matar fadista, vai para casa

Matou o fadista amador José Luís Almeida, conhecido no meio artístico por ‘Pintarolas’, com um tiro no peito e foi esta terça-feira condenado a 15 anos de prisão. Mas saiu pela porta da frente do tribunal e voltou para casa, onde vai continuar em prisão domiciliária até trânsito em julgado da sentença, isto é, até que não haja mais qualquer hipótese de recurso. E a defesa do homicida, Flávio Fernandes, já garantiu que vai recorrer do acórdão.









A pena aplicada corresponde ao cúmulo jurídico das penas parciais – 14 anos e seis meses por homicídio simples e dois anos e meio por detenção de arma proibida. Para o coletivo de juízes ficaram provados todos os pontos da acusação e o homicida não levou uma pena mais pesada por ter confessado o crime e pela idade, 22 anos. “Esperemos que o tempo de reclusão sirva para pensar no que fez e não voltar a repetir”, disse a juíza-presidente na leitura do acórdão.

Flávio Fernandes foi ainda assim absolvido de pagar uma indemnização à companheira da vítima mortal por “ilegitimidade” do pedido, uma vez que não era a “cabeça de casal”.