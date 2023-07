Pinto Moreira, agora deputado do PSD, começou a ser alvo de uma maior pressão por parte de Francisco Pessegueiro e de Paulo Malafaia logo após ter sido subornado com 50 mil euros. É isto que descreve a acusação do Ministério Público, que diz que os dois empresários queriam que o então autarca de Espinho “fosse mais flexível” e continuasse a favorecer os seus projetos imobiliários.









