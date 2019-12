Pintor morre ao cair do telhado de igreja em Valongo

Carlos Manuel Costa, de 52 anos, estava a reparar e a pintar o telhado da Igreja Matriz de Alfena, em Valongo, esta segunda-feira de manhã , quando caiu de uma altura de 10 metros e acabou por morrer. Ao que tudo indica, estaria em cima de um dos vários andaimes montados para a obra e a investigação tenta perceber se na origem do acidente esteve algum problema na montagem do mesmo.Foi um colega de trabalho que estaria próximo que se apercebeu e alertou as autoridades. A vítima, que trabalhava por conta própria e era pintor de profissão, estava há poucos dias a fazer a pintura daquela igreja, com a ajuda de outro homem. Deixa mulher e dois filhos, um deles menor de idade ."Estou em choque. Ainda ontem estive com ele num almoço de angariação de fundos. Isto é muito injusto", lamentou um elemento da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Amparo, da qual a vítima também fazia parte. " O Carlos era muito conhecido aqui na zona porque era uma pessoa muito ativa, devido a estas iniciativas. Conhecia muita gente, todos gostavam dele ", acrescentou.A própria Paróquia de Alfena emitiu esta segunda-feira um comunicado, dando conta do falecimento de Carlos Costa, manifestando o seu "profundo pesar" e prestando a sua solidariedade à família. O alerta foi dado por volta das 10h00. O INEM ainda tentou manobras de reanimação, mas sem sucesso. O homem caiu de dez metros para a zona de uma rampa de acesso a um pequeno armazém.