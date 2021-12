É um dos mais célebres cadastrados do Norte do País e já conta com 18 condenações no currículo. Na última, quinta-feira, no Tribunal de Braga, foi condenado a sete anos de cadeia, pelos crimes de furto, resistência, dano e coação sobre funcionário.André Filipe Oliveira, conhecido por ‘Pirata’, que entretanto cumpriu 14 meses em preventiva, foi detido, de forma aparatosa e em direto na CMTV, a 16 de outubro de 2020, depois de uma semana em que cometeu mais de duas dezenas de crimes e fugiu cinco vezes à GNR.