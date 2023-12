Pirata informático ameaçado com faca e deixado em cuecas

O pirata informático de 17 anos sequestrado por três homens, na Nazaré, foi encontrado pela PSP vestido apenas com a roupa interior e com ferimentos ligeiros que obrigaram a receber assistência no Hospital de Leiria. No interior do carro de alta cilindrada dos sequestradores, um Range Rover Evoque, cor de laranja, que está apreendido, foi encontrada uma faca de chef - com mais de 30 centímetros - e um revólver de plástico, que terão sido usados para ameaçar a vítima.





CM noticiou este sábado, o pirata estaria a exigir dinheiro aos alegados sequestradores para que continuassem a ter acesso às suas redes sociais, que utilizam como modo de vida. Dois deles - Lucas Chaves e Ayrton Brito - são influenciadores digitais com milhares de seguidores. O terceiro, João Brito Silva, dá-lhes apoio.



Convenceram o pirata a levantar 50 euros de cada vez e o sequestro ocorreu na passada quarta-feira, quando estava no multibanco, onde os suspeitos o esperavam. Foi arrastado à força e obrigado a entrar no carro, mas o crime foi presenciado por um morador, que alertou a PSP da Nazaré. Os suspeitos, estrangeiros, de 18, 24 e 28 anos, foram localizados e intercetados ainda nessa tarde, sendo a vítima libertada. Presentes a tribunal, foram libertados, mas estão obrigados a apresentar-se três vezes por semana às autoridades, proibidos de contactar com a vítima e de viajar, tendo cinco dias para entregar os passaportes. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.