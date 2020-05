Pirata informático que atacou Altice fica de quarentena na cadeia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O pirata informático conhecido como ‘Zambrius’, preso pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ, entrou ao final da tarde de quinta-feira no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) para começar a cumprir a medida de coação de prisão preventiva a que foi sujeito pelo juiz Carlos Alexandre.O jovem, de apenas 19 anos, foi identificado na portaria do EPL, seguindo para quarentena, como acontece com os reclusos admitidos naquela prisã...