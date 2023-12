Um técnico informático do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) foi detido pela Polícia Judiciária por uma burla ao longo de ano e meio que lesou dezenas de colegas do Instituto de Registos e Notariado (IRN).



Em 2022, o burlão começou a usar nomes de utilizadores e palavras-passe de funcionários do IRN, a que tinha acesso devido às funções que exercia, para aceder ao sistema informático interno do Ciclo de Vida do Cartão de Cidadão.









