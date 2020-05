Piratas usam net para sacar 123 mil euros

Três brasileiros que a partir do seu país – usando um esquema de ‘phishing’ através da internet – conseguiram desviar 123 mil euros de contas bancárias em Portugal vão escapar a julgamento depois de as autoridades brasileiras terem desistido de os tentar localizar.O processo conta com mais 18 arguidos: três lideravam o esquema e 15 foram usados como ‘mulas’ ao ceder as contas bancárias para onde o dinheiro era transferido de forma a ser posteriormente levantado em caixas multibanco.Os três cabecilhas portugueses, em conjunto com os três brasileiros levaram 101 pessoas a ceder dados pessoais das contas bancárias, que iam sendo esvaziadas até que a vítima se apercebesse e reportasse a situação ao banco.