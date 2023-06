'Pirinhos' foi torturado e ficou sem dedos antes de ser morto

O corte dos dedos de 'Pirinhos', para além da tortura é um "castigo" para quem não paga ou só paga a parte de uma dívida, refere o jornal.

José Manuel Pires, mais conhecido como 'Pirinhos' foi torturado e terá ficado sem dedos, antes de ser morto, avança o jornal O Minho.Recorde-se que 'Pirinhos', de 52 anos, foi encontrado morto no passado domingo dentro de uma mala de um carro com dois sacos na cabeça, num viaduto perto do Mercado Municipal, em Braga. José Pires era considerado um dos patrões do submundo da noite no Porto e estava desaparecido desde o dia 26 de maio.A autópsia do cadáver revelou ser inconclusiva, de acordo com as perícias realizadas pelo Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado.