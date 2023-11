Piropo a rapariga acaba em rixa em escola de Almeirim

Um piropo dirigido a uma estudante resultou na quarta-feira numa enorme rixa entre alunos da Escola Secundária de Almeirim, no exterior do estabelecimento de ensino.Os dois grupos de alunos intervenientes - um deles de jovens oriundos de países do indostão - foram identificados na quinta-feira por militares da GNR., a tia de um dos envolvidos explicou que o seu sobrinho foi agredido num braço com uma corrente de pregos e que “só não foi atingido na cabeça porque conseguiu defender-se com a mochila”, disse. O caso, adiantou, teve início na terça-feira por causa do piropo.