Piruka senta-se em carro da polícia para foto e a PSP reage

Artista tem atingido sucesso com vários singles lançados no Youtube e Spotify.

16:38

A PSP reagiu com humor a uma foto publicada pelo músico Piruka nas redes sociais. O rapper português posou em cima de um carro da polícia e publicou a imagem no Instagram.A fotografia originou uma onda de comentários, entre eles o da Polícia de Segurança Pública. "É claro que uma viatura nossa dá mais 'cenário' a qualquer foto... Compreendemos", escreveu.André Filipe de Oliveira é o nome do artista, mais conhecido como Piruka. Nasceu na Madorna em Cascais e tem atingido sucesso com vários singles lançados no Youtube e Spotify. Piruka orgulha-se de ter atingido o topo do rap nacional sem ajuda de editoras.