Piscina leva água suja para praia em Armação de Pêra

Câmara de Silves garantiu que não é água poluída.

Por J.C.E. | 09:56

Nos últimos dias, o aparecimento de água escura num barranco situado nas proximidades da praia do Vale do Olival, em Armação de Pera, causou a revolta de alguns banhistas, que suspeitaram da possibilidade de se tratar de esgotos. Mas a Câmara de Silves garantiu ao CM que não é água poluída.



"Esta água é proveniente de uma piscina de uma unidade turística, localizada já no concelho vizinho de Lagoa, que, devido a uma avaria, acabou por ser libertada e foi parar a esse local", explicou ao CM fonte da autarquia silvense. E acrescentou que essa água irá em breve ser drenada do barranco, de forma a evitar quaisquer problemas.



Entretanto, uma banhista manifestou ao CM a sua revolta por ter deparado, na passada quinta-feira de manhã, com "água negra" e com "mosquitos" acumulada "a menos de 50 metros de uma Bandeira Azul içada na praia", numa altura em que esta zona balnear já regista uma grande procura.