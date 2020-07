Piscinas já foram fatais para três crianças este verão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As autoridades descartam, para já, atribuir responsabilidades ao pai do bebé que morreu afogado em Cabanas, Palmela, no sábado. O menino de dois anos entrou numa pequena piscina insuflável que a família tinha montado no quintal de casa sem que o progenitor notasse, uma vez que estava também a tomar conta do outro filho, apenas um ano mais velho. Para a Polícia Judiciária tratou-se de um trágico acidente, o terceiro do género em ...