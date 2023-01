As piscinas municipais de Vila do Conde foram evacuadas, esta sexta-feira, devido a uma libertação de gases que deixou os alunos das aulas de natação com sintomas de tosse e irritação nos olhos.



As aulas foram canceladas e as piscinas encerradas.

O incidente aconteceu quando os técnicos do município faziam uma reposição dos níveis de cloro da água quando aconteceu a libertação de gases.