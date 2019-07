Pistola encrava e salva da morte homem atacado pela mulher

A mulher que atingiu o marido a tiro e à pedrada, em janeiro, em Cabeça Veada, Porto de Mós, foi agora acusada dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida.Ana Mira, de 43 anos, usou uma pistola semiautomática, mas a arma encravou após os primeiros disparos.António Manuel dos Santos, de 54 anos, foi ferido a tiro no peito e no antebraço. Também sofreu ferimentos na cabeça, com uma pedra lançada pela mulher. Após o crime, a mulher fugiu e foi detida no dia seguinte pela PJ na Gare do Oriente.