Pizzi visita militar ferido em missão na República Centro-Africana

Aliu Camará tinha confidenciado, no Hospital das Forças Armadas, que é benfiquista e o seu jogador preferido é Pizzi, o internacional de 29 anos na sexta época no Benfica.O soldado Comando que sofreu um grave acidente que obrigou à amputação de ambas as pernas, a 13 de junho, durante a missão pelas Nações Unidas na República Centro-Africana, recebeu este sábado a visita do seu ídolo, que lhe deixou uma camisola e um agradecimento.Segundo apurou ojunto de fonte militar, Aliu Camará, de 23 anos, está em "recuperação favorável, com uma atitude corajosa e positiva". A intenção do Estado-Maior-General das Forças Armadas é apoiar o militar "ao máximo", o que incluirá a transferência para uma unidade de saúde especializada em próteses, na Alemanha, assim que os médicos do hospital militar o considerem oportuno.Camará entrou no Exército em 2016 e tem contrato até 2022. As chefias militares estão a estudar forma de prolongar esse vínculo, devendo vir a ser proposto ao Ministério da Defesa mudanças ao regime atual para que militares nestas circunstâncias entrem no quadro ou sejam elegíveis aos contratos especiais até 18 anos, com funções úteis "que ao mesmo tempo permitam o foco na recuperação".Pizzi entregou a Camará uma camisola do Benfica com o número 21 (do médio) e o nome do militar, autografada com dedicatória. Deixou "uma mensagem de apoio e força", "momento singelo mas de grande significado" que as Forças Armadas agradeceram a Pizzi e ao Benfica.