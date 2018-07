Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ abre inquérito a morte de brasileira que se despediu em vídeo

Deyse Ricarte terá sido vítima da rutura de cápsula de droga que tinha ingerido.

Por Miguel Curado | 02:03

A Polícia Judiciária está a investigar a morte Deyse Ricarte como um homicídio. A jovem brasileira, de 28 anos, morreu na segunda-feira da semana passada num hotel de Lisboa, após uma das cápsulas de cocaína que transportava no organismo ter rebentado no estômago.



Apesar de ser algo a que a lei obriga (qualquer morte não assistida deve ser comunicada à PJ), a entrega desta investigação à secção de homicídios prende-se, ao que apurou o CM, com o facto de Deyse Ricarte ter sido deixada sozinha num quarto de hotel. A jovem brasileira terá conseguido sair do aeroporto, escapando ao controlo policial, encontrando-se depois com membros da rede que lhe pagou cerca de 2500 euros para trazer a droga para Portugal.







Sem apoio médico, Deyse Ricarte terá sido obrigada a expelir as cápsulas de cocaína, momento durante o qual morreu. A autópsia ao cadáver já se realizou no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, mas, até ao momento, ninguém reclamou o o corpo.