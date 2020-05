PJ acredita que rapper Mota Jr foi torturado antes de morrer

David Mota, mais conhecido por Mota Jr., terá sido torturado e obrigado a confessar onde tinha o dinheiro e as jóias guardadas.O rapper, raptado a 15 de março em São Marcos, Sintra, foi apanhado na entrada do prédio por dois encapuzados. No local foram encontrados pertences do rapper e sangue espalhado pelo chão.O corpo do jovem de 28 anos acabou por ser encontrado na segunda-feira à noite, em avançado estado de decomposição, numa zona de mato, em Sesimbra.A morte do rapper terá sido motivada pelo roubo do ouro do jovem. A Polícia Judiciária acredita que Mota Jr. terá sido torturado para revelar onde tinha os bens.No dia seguinte ao desaparecimento do jovem, e aproveitando o facto da mãe e da irmã do cantor estarem ausentes, a casa da família foi assaltando, tendo sido levado somente o ouro e o dinheiro de Mota Jr.