PJ afasta hipótese de corpo encontrado num poço em Ovar ser de Mónica Silva

A Polícia Judiciária afastou a hipótese de o corpo encontrado num poço em Ovar esta quinta-feira ser de Mónica Silva, grávida da Murtosa.Segundo apurou ojunto de fonte da PJ, as primeiras perícias realizadas indicam que vítima não estava grávida e que não usava aparelho.O grau de decomposição do cadáver também revela que a vítima não terá morrido há mais de duas semanas.O corpo de uma mulher foi encontrado por um popular esta quinta-feira num poço isolado em Ovar. Estava em avançado estado de decomposição e com pedras amarradas. A PJ já está a investigar o caso para compreender as circunstâncias desta morte.Mónica Silva foi vista pela última vez a 3 de outubro quando saiu de casa com ecografias. Já foram realizadas diversas diligências, mas nenhuma permitiu descobriu o paradeiro da mulher.