PJ afasta suspeita de crime na morte de mulher de 86 anos na Madeira

A Polícia Judiciária afastou qualquer suspeita de crime nas circunstâncias em que uma mulher de 86 anos morreu no bairro da Ajuda, no Funchal. A vítima foi encontrada inanimada por um filho, no sábado, com um corte na cabeça que terá sido provocado por uma queda.



Tudo indica que a idosa estivesse já morta há dois ou três dias e o estado de decomposição do cadáver levou a PJ a ser chamada. Ouvido o filho, as autoridades confirmaram não haver indícios de arrombamento na casa, nem sinal de roubo. A morte terá sido natural.



