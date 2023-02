PJ aguarda dados da Polónia sobre jovem que afirma ser Maddie

A Polícia Judiciária (PJ) está a aguardar os dados da investigação das autoridades da Polónia sobre Julia Wandelt, a jovem que afirma ser Madeleine McCann.

De acordo com o Expresso, as autoridades portuguesas estão a aguardar "por novas informações" mas não descartam esta pista para resolver o mistério do desaparecimento de Maddie. A criança desapareceu há 15 anos, mas a PJ ainda mantém uma equipa especial que investiga este caso.