A Polícia Judiciária (PJ) está a aguardar pelos resultados das autópsias aos corpos dos idosos encontrados mortos em casa, em Lagos, que poderão revelar se foi usada alguma medicação antes do ato trágico.









Maria Luísa, de 74 anos, sofria com uma depressão e de Alzheimer. O marido Augusto, de 77 anos, já não conseguia ver o estado de saúde da mulher a deteriorar-se, todos os dias, e planeou uma forma de acabar com o sofrimento de ambos.

Amarrou-lhe cordas ao pescoço para a asfixiar e em seguida colocou termo à vida no anexo do quintal. Os corpos foram encontrados pelo filho, na madrugada de segunda-feira, depois de receber uma mensagem do pai a pedir para que fosse com urgência à casa onde vivia com a mãe doente.