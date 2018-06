PJ alerta empresas para burla e falsidade informática

Suspeitos criam contas de correio eletrónico falsas semelhantes às utilizadas habitualmente, fazendo-se passar pelos fornecedores.

A Polícia Judiciária alertou as empresas para os cuidados acrescidos que devem ter no que diz respeito ao pagamento de fornecedores através de transferências bancárias.



Constatou-se que, recentemente, há uma massiva forma de apropriação dos valores pagos através de transferências bancárias internacionais, efetuadas a partir da internet, segundo o que as autoridades avançam em comunicado.

No decorrer dos contactos estabelecidos no âmbito das relações comerciais, surgem algumas indicações que o IBAN da conta bancária diferente das utilizadas para os pagamentos, sob pretextos vários para aquela alteração, conduzindo a transferências de grandes quantias monetárias e consequentemente causando elevados prejuízos, muito difíceis de recuperar.



Os suspeitos criam, por isso, contas de correio eletrónico semelhantes às habitualmente utilizadas, introduzindo-se nas comunicações e fazendo-se passar pelos fornecedores, por forma a indicarem os novos IBAN para pagamentos.

Desta forma, a Polícia Judiciária alerta a comunidade empresarial envolvida em pagamentos ao estrangeiro (por via de transferências bancárias) para a necessidade de ser sempre assegurada a idoneidade do IBAN beneficiário.