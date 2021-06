PJ alerta: Pedófilos pedem conteúdos pornográficos a crianças em troca de "favores" em jogos online

A Polícia Judiciária alertou esta quarta-feira para o aumento de pornografia de menores, principlamente, em âmbito de jogos online.As autoridades referiram que em 2021 registou-se uma tendência de crescimento deste tipo de crimes e que os agressores recorrem a jogos online para entrar em contacto com as vítimas.A PJ explica que os menores acabam por ceder à exposição sexual e íntima com o agressor a troco de ofertas dentro do próprio jogo.Os jogos têm um caráter aditivo para os menores, segundo referem os elementos da PJ salientando que os jogos mais usados são o Fortinite e Free Fire.