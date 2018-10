Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ analisa ajustes diretos nas contas da Turismo do Porto e Norte

Gabriela Escobar ouvida todo o dia no TIC do Porto.

Por Aureliana Gomes e Secundino Cunha | 08:29

Foi a grande quantidade de ajustes diretos que levou a PJ a investigar de fio a pavio as contas da Turismo do Porto e Norte. Sempre que tinha um evento que ultrapassava a possibilidade de fazer um ajuste direto - 40 mil euros - e para evitar o lançamento de concurso público, o organismo dividia-o em partes, de forma a poder fazer o negócio diretamente.



No seguimento da operação Éter, foram detidas, na quinta-feira, cinco pessoas, entre elas, Melchior Moreira, presidente da instituição, e Manuela Couto, mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso.



Outra das detidas foi a jurista da Turismo do Porto e Norte. Gabriela Escobar foi ouvida, este domingo, durante todo o dia, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. "A minha cliente estava muito serena e prestou todos os esclarecimentos", explicou o advogado de defesa Pedro Meira, que referiu ainda que a detenção foi "descabida e exagerada". "A minha cliente nunca se furtou a prestar qualquer tipo de esclarecimento. Este circo mediático para uma pessoa que é mãe de família e com dignidade acima de toda a prova é colocar em causa o princípio da presunção de inocência", disse o causídico.



No sábado, ficou concluída a inquirição de Melchior Moreira, que negou a prática de quaisquer dos crimes de que é acusado, e de Isabel Castro, diretora operacional da entidade. Estão indiciados de corrupção, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influências e recebimento indevido.



Últimos interrogatórios

Os dois detidos que falta ouvir, Manuela Couto, administradora da W Global Communication, e José Agostinho, da Tomi World, vão comparecer hoje no TIC do Porto.



Medidas de coação

As medidas de coação dos cinco detidos na operação Código Éter devem ser conhecidas hoje, depois de interrogados os últimos acusados do esquema.



Suspeitas da PJ

A PJ realizou buscas em entidades públicas, clubes de futebol e sedes de empresas, por suspeita de contratos relativos a publicidade, imagem, marketing e à construção de lojas interativas.