PJ analisa computador de idoso que desapareceu em Setúbal

A GNR abriu um inquérito ao desaparecimento de um idoso de 81 anos, da Arrábida, em Setúbal, mas é a PJ quem está agora a investigar. Os inspetores vão analisar o computador pessoal do homem para tentar obter pistas sobre o seu paradeiro.sabe que os inspetores já fizeram perícias ao carro de Osama Demaschquie, encontrado atolado num terreno em S. Matias, Beja, por um agricultor. Dentro e fora do carro estavam beatas de cigarro da mesma marca que Sam, como é conhecido, fuma. Dias depois de ter desaparecido da Arrábida, o homem foi visto em imagens de videovigilância de uma estação de serviço em Beja. Estava a abastecer o Seat Ibiza que comprou há três semanas.sabe que nas imagens, já na posse da PJ de Setúbal, o idoso aparece sozinho, aparenta estar lúcido e bem de saúde.Depois disso, as autoridades perdem o rasto a Sam, que saiu de casa, na Arrábida, no dia 4 deste mês e nunca mais foi visto. Os amigos do idoso, de nacionalidade alemã, deram o alerta às autoridades.