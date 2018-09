Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ analisa telemóvel do triatleta assassinado

Investigação está na reta final.

Por Tânia Laranjo | 01:30

A PJ continua a tentar reconstituir os últimos passos de Luís Miguel Grilo, para perceber exatamente o que aconteceu. Não se sabe o que levou o triatleta a quebrar as rotinas no dia 16 de julho, data do desaparecimento, e a sair de casa para um treino de bicicleta num dia que era considerado de descanso. O corpo de Luís Grilo viria a ser encontrado mais de um mês depois perto de Avis.



Nos últimos dias, a PJ tem intensificado a investigação ouvindo várias testemunhas. Os inspetores procuram contradições e analisam as comunicações de Luís Grilo, na véspera do desaparecimento. Para saber com quem falou e se algo voltou a sair da rotina. A análise ao telemóvel é fundamental.



A forma como o corpo foi encontrado – sem roupa e com um saco na cabeça - faz com que as autoridades suspeitem de um crime passional. Há uma carga emocional na forma como o cadáver foi abandonado, na perspetiva dos investigadores. Sabe-se para já que Luís Grilo foi vítima de um crime violento. O corpo foi abandonado a poucos quilómetros da localidade onde mora a família da mulher, o que poderá ter sido feito também para a incriminar.



Semana decisiva para a investigação

A investigação continua. A Polícia Judiciária conta esclarecer o crime nos próximos dias e levar os suspeitos à justiça. As declarações de Rosa Grilo, viúva do triatleta, que foi chamada para esclarecer os últimos passos do marido, podem ser cruciais para resolver o mistério. Rosa Grilo levou também alguns objetos pessoais do marido para serem sujeitos a exame. A PJ quer comparar todos os vestígios recolhidos até agora.