PJ apanha homens que faziam parte de grupo que introduzia malas com droga em aviões no Aeroporto de Lisboa

que tinham por missão retirar de aeronaves malas de viagem carregadas de droga", avança.



A Polícia Judiciária deteve nos últimos dias dois cidadãos portugueses, de 30 e 41 anos, funcionários do aeroporto de Lisboa, por suspeitas de tráfico de droga e adesão a associação criminosa, segundo informou a autoridade.A detenção dos suspeitos aconteceu na sequência da operação 'Limpeza Profunda' que tinha como objetivo desmantelar uma estrutura criminosa à "introdução de grandes quantidades de cocaína" no país, que era transportada dentro de aviões vindos da América LatinaEm janeiro, e na mesma investigação, a PJ já havia detido dois outros homens, ambos trabalhadores de empresas prestadoras de serviços de limpeza do Aeroporto Humberto Delgado, "

Os arguidos agora detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ambos ficado a aguardar os termos do inquérito sujeitos à medida de coação prisão preventiva à semelhança dos dois detidos no início do ano.







