A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um homem de 32 anos procurado no Paraguai por um crime de homicídio e dois crimes de tentativa de homicídio, todos com recurso a arma de fogo em novebro de 2012.



Os crimes no país são puníveis em 25 anos de prisão.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, tendo sido determinado que, ficasse a aguardar os termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.