PJ apanha grupo responsável pelo rapto de estudante angolano em Lisboa

A Polícia Judiciária desmantelou o grupo responsável pelo rapto de um estudante universitário angolano que foi raptado na Grande Lisboa em maio.A operação foi desencadeada esta terça-feira no âmbito de um inquérito do DIAP de Sintra.A vítima tinha sido raptada durante a madrugada, na via pública, em contornos de grande violência, tendo sido mantida em cativeiro durante várias horas.O estudante foi agredido, torturado e ameaçado com o objetivo de lhe ser extorquida uma quantia em dinheiro.Quatro homens com idades compreendidas entre os 25 e os 33 anos foram detidos.Os arguidos são hoje presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação da meida de coação.