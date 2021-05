PJ apanha jovem que matou idoso em parque de Lisboa. Está em prisão preventiva

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira ter detido e colocado em prisão preventiva o jovem suspeito de ter matado um idoso no Parque José Gomes Ferreira em Alvalade, Lisboa, no passado mês de fevereiro.



O homem de 26 anos abordou a vítima, de 78 anos, que efetuava um passeio ao final da tarde no referido espaço verde, e atacou-a com auxílio de um objeto contundente, provocando-lhe múltiplas fraturas e a consequente morte.