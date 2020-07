PJ apanha ladrão do Museu do Ouro em fuga

A PJ de Braga anunciou, na manhã desta quinta-feira, a captura de um homem de 39 anos, que com o apoio de outros quatro fez um assalto no valor de centenas de milhares de euros ao Museu do Ouro, em Viana do Castelo.

O assaltante, descrito pela PJ como "perigoso e violento", estava evadido da cadeia espanhola de ‘A Lama’, na zona de Pontevedra. Recebeu uma saída precária em 2017, da qual não regressou.

O agora detido foi condenado com os quatro comparsas, em primeira instância, a penas de cadeia superiores a 19 anos, que foram depois reduzidas para 14 anos e meio em sequência de recursos para tribunais superiores. Foi considerado culpado de 3 crimes de ofensas à integridade física qualificada, um crime de detenção de arma proibida, e outro de roubo.

O homem de 39 anos foi conduzido a um estabelecimento prisional.