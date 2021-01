PJ apanha mãe que fugiu da Holanda para impedir que a filha convivesse com o pai. Criança entregue à Segurança Social

A Polícia Judiciária (PJ) localizou uma criança de seis anos de idade que foi trazida para Portugal em finais de 2019 pela mãe com o propósito de impedir que o pai convivesse com a criança.A mulher não cumpriu as ordens fixadas judicialmente por um tribunal holandês e acabou apanhada pela PJ no âmbito de vários mandados de busca domiciliária.A progenitora conseguiu manter-se em parte incerta desde 2019 e privou a criança do acesso à educação, integração social e convívio com o pai e restante família.A mãe foi constituída arguida e interrogada pela PJ. A criança foi entregue aos serviços da Segurança Social de Leiria.