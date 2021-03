PJ apanha ‘mula’ com heroína no Funchal

Um traficante de droga com cadastro, de 42 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Madeira momentos após ter desembarcado no Funchal, de um voo vindo de Lisboa. Transportava, dentro do corpo, uma grande quantidade de heroína.



A aterragem do avião em que vinha o traficante foi recheada de sobressaltos, já que a aeronave teve mesmo de aterrar por algum tempo em Porto Santo. Já referenciada, a ‘mula’ de droga foi transportada para o Hospital do Funchal, onde expeliu diversas bolotas de heroína com um peso total de 692 gramas. Presente este sábado a tribunal, ficou em prisão preventiva.



