PJ apanha o quarto suspeito de matar jovem à facada no metro de Lisboa

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira, o quarto suspeito de matar um jovem à facada no metro de Lisboa. O crime ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira.O detido estava em fuga mas outros três jovens, com idades compreendidas entre os 18 e 19 anos de idade já tinham sido detidos pelo crime. homicídio terá tido origem em guerras antigas de luta de bairros , da Cova da Moura e Casal da Mira. Segundo a PJ, a vítima e os agressores trocaram provocações através de mensagens nas redes sociais. Ao que oapurou a vítima teria agredido os amigos dos agressores que residiam no Casal da Mira, o que terá motivado o ajuste de contas.