PJ apanha Petru Bordei, cidadão romeno que liderava rede de assaltos em Portugal há mais de dez anos

Petru Bordei, um cidadão romeno, que liderou uma rede de assaltos no nosso país há mais de dez anos, foi agora apanhado pela Polícia Judiciária, no seu país.O homem é considerado muito perigoso e terá feito dezenas de assaltos a ourivesarias em diversos países europeus.Em Portugal suspeita-se que tenha cometido mais de uma dezena destes crimes.O último assalto foi em 2010, à Ourivesaria Miranda, em Torres vedras, e na altura pai e filho foram agredidos à martelada. Houve assaltos na zona centro, no Norte no no Sul do país, mas o principal suspeito conseguiu escapar ás autoridades.