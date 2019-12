PJ apanha quatro traficantes no Centro do País

A Polícia Judiciária (PJ) do Centro deteve duas mulheres e dois homens, entre os 39 e os 51 anos, por tráfico de droga.A cabecilha da rede - que abastecia vários concelhos do Norte e Centro - foi capturada no Bairro Verde, no Peso da Régua, e ficou em prisão preventiva.A investigação foi iniciada em 2017 e tinha já levado à captura de outros três suspeitos este ano.Na mais recente operação, que passou principalmente por Coimbra e pela Régua, os inspetores apreenderam cocaína, heroína e haxixe, além de dinheiro e dois carros.Os outros arguidos ficaram em liberdade, com apresentações diárias.