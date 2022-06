A Polícia Judiciária deteve dois homens, de nacionalidade brasileira, pelas agressões à porta de uma discoteca, em Fafe, que fizeram várias feridos, um deles, de 24 anos, está em estado grave no Hospital de Braga.Um terceiro elemento do grupo, que espancou jovem à porta da discoteca durante a madrugada deste domingo, chegou esta quarta-feira às instalações da PJ de Braga. As autoridades foram buscá-lo ao Porto, onde estava escondido em casa de amigos.Um quarto suspeito ainda está em fuga.