PJ apanha veleiro com 600 quilos de ‘coca’ nos Açores

A Polícia Judiciária dos Açores, em colaboração com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da mesma polícia, apreenderam um veleiro que carregava 600 quilos de cocaína no porão.

A embarcação foi intercetada na marina da cidade da Horta, ao final da noite de quarta-feira.

A bordo seguiam três estrangeiros, de 26, 42 e 51 anos, que foram presos, e deverão ser apenas amanhã presentes a tribunal.

Em comunicado, a PJ esclarece que o veleiro saiu das Caraíbas. A interceção do mesmo, e detenção dos três tripulantes, foi possível à PJ graças a colaboração com agências da União Europeia de combate ao tráfico de droga, bem como com congéneres de outros países.