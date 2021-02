PJ apreende 100 quilos de cocaína em alto mar que seriam atirados para o oceano em sacos com localizadores

A PJ apreendeu em alto mar, a um clandestino que viajava num cargueiro proveniente da Colômbia, com 100 quilos de cocaína que seria atirados, em sacos estanques e com localizadores, ao oceano.A ação, que decorreu nos últimos dias após cooperação internacional, contou com o apoio da Força Aérea, que localizou o cargueiro, e da Marinha, que o abordou através do Destacamento de Ações Especiais do corpo de Fuzileiros.A abordagem ocorreu ao largo do Norte do País.O capitão do cargueiro não saberia do passageiro clandestino, que vai agora ser presente a tribunal.Esta trata-se de uma forma de tráfico pouco comum.