PJ apreende 326 kg de droga no Funchal, numa das maiores apreensões de sempre

A Polícia Judiciária (PJ) revelou esta quinta-feira que foram apreendidos 326 quilos de cocaína a bordo de uma embarcação que entrou de madrugada na marina do Funchal, naquela que foi "uma das maiores apreensões de sempre" na Madeira.

Segundo o coordenador da PJ, Ricardo Tecedeiro, foram apreendidos "326 quilos de cocaína, quantidade suficiente para três milhões de doses individuais (cada grama serve para compor 10 doses).

Esta apreensão ocorreu na sequência de uma operação "de cariz internacional", desenvolvida pela PJ em cooperação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), e no âmbito da qual foi "sinalizado um veleiro, suspeito de transportar produto estupefaciente, entre a América do Sul e a Europa".