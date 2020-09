PJ apreende 400kg de cocaína escondida em contentor no Porto de Leixões

A Polícia Judiciária apreendeu em agosto, no Porto de Leixões, Matosinhos, 400 kg de cocaína que vinham escondidos dentro de um contentor transportado, por via marítima, desde um país da América Latina, informou a PJ em comunicado.



A droga "apresentava elevado grau de pureza" e estava dissimulada "em sacos de dimensões e caraterísticas idênticas a muitos outros que vinham no mesmo contentor com mercadoria lícita", de acordo com a força policial.





Esta operação policial, que permitiu evitar que uma grande quantidade de droga chegasse aos consumidores, é resultado da troca de informação entre a Polícia Judiciária e congéneres estrangeiras bem como da atividade de controlo e fiscalização que é exercida pelas autoridades nacionais nos portos marítimos.