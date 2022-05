PJ apreende Brasão de Armas dos Condes de Avilez roubado durante a década de 90

Um brasão em pedra do século XIX, pertencente à capela da Tapada dos Condes de Avilez, em Santiago do Cacém, de onde foi furtado na década de 90 do século passado, foi esta terça-feira recuperado pela Polícia Judiciária de Setúbal.

O brasão estava para ser leiloado, no Porto, e tinha por base de licitação 1500 euros, embora "o seu valor seja muito superior", disse ao CM fonte policial. A PJ foi alertada para o leilão e contou com "toda a colaboração da leiloeira".

O bem cultural havia sido adquirido pela leiloeira por 1500 euros. O CM sabe que o vendedor está identificado mas ainda não foi constituído arguido.

O Brasão de Armas dos Condes de Avilez está à guarda da PJ de Setúbal e deverá ser restituído aos proprietários – atualmente a Câmara Municipal de Santiago do Cacém – assim que o tribunal o determine.