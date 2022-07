PJ apreende mais de 292 mil euros dissimulados em veículo de alta cilindrada

A Polícia Judiciária dos Açores apreendeu mais de 292 mil euros, em notas do Banco Central Europeu (BCE), que estavam dissimuladas num veículo de alta cilindrada.A operação teve início no passado sábado, quando a GNR detetou a viatura, que estava no porto comercial da cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, e que tinha como destino a Ilha da Madeira.De acordo com um comunicado da PJ, "foram encontrados dezenas de molhos de notas, escondidos por dentro do forro das portas e na bagageira do veículo". O carro também foi apreendido.A PJ está a investigar o caso e a tentar identificar os autores do crime, que deu origem ao dinheiro apreendido.