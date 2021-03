PJ apreende no Norte mais de 800 quilos de cocaína em isoladores sísmicos vindos da América Latina

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 806 quilos de cocaína no interior de 12 isoladores sísmicos, que chegaram a Portugal por via marítima, e foram distribuídos para vários pontos do território nacional. Também houve apreensões em Espanha.



O CM sabe que, até domingo, foram consumadas duas detenções, dois cidadãos portugueses, com 46 e 47 anos de idade, e ambos já com antecedentes por vários tipos de ilícitos. Os isoladores sísmicos são estruturas destinadas ao reforço de prédios, pontes, e outras construções, defendendo-os da atividade sísmica.





A PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, agiu em colaboração com as autoridades espanholas, numa investigação com cerca de um ano.sabe que as buscas foram realizadas na quinta-feira em vários pontos do país. Os inspetores tiveram de pedir ajuda especializada para a abertura dos isoladores sísmicos, devido à grande dificuldade do processo. A PJ promete, para a tarde desta segunda-feira, uma conferência de imprensa com mais informação sobre esta operação.